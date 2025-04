Boom di staff hotel. Trenta ex alberghi pieni. L’estate è degli stagionali

Trenta alberghi verso il tutto esaurito. Non parliamo del ponte di Pasqua, ma dell’estate. Attenzione: a essere sulla via del sold out sono alcune decine di pensioncine, come si dice, ’marginali e fuori mercato’. Miracolo del marketing? Colpa della crisi e del caro vacanza? Per niente. A riservare per l’intera estate, già in questo mese di aprile, le stanze di quello che un tempo era lo zoccolo duro della riviera sono i datori di lavoro degli stagionali: cuochi, camerieri, baristi, bartender, receptionist, salvataggi, tuttofare. Persone non del posto che non trovano alloggio nelle strutture dove lavorano, e vengono sistemate in parte degli alberghi fuori mercato. I cui proprietari trovano così una boccata d’ossigeno - forse il canto del cigno - adattandoli a staff hotel. D’estate per gli stagionali, d’inverno per studenti, ma anche medici, sanitari, operai, professionisti fuori stede. In attesa del varo di quelli ’ufficiali’, da parte dell’amministrazione comunale, che ci lavora da tempo. Erano oltre una ventina gli operatori privati e i tecnici che hanno chiesto consulenza a riguardo allo Sportello alberghi del Comune, nei primi 100 giorni di attivazione del servizio, a fine estate.

"Sono già una decina gli alberghi che ci hanno dato disponibilità ad ospitare stagionali per tutta l’estate – spiega la presidente dell’Aia Patrizia Rinaldis – trasformandosi temporaneamente in staff hotel di fatto, in attesa di quelli ufficiali. A questi si aggiunge un’altra trentina di alberghi che ci hanno dato disponibilità parziale. Ad esempio mettendo 5-10 camere, su una trentina totali, a disposizione di chi lavora. E sono tantissime le richieste a riguardo che ci vengono da altri nostri soci che hanno il problema, sempre più forte, di collocare i dipendenti che vengono da fuori provincia.

"Ci sono pensioni, in seconda e terza linea sull’intero territorio, che non lavorano più con i turisti – osserva Marco Mauri, presidente del consorzio Ristobar Spiaggia di Confesercenti, una settantina di associati –, ovviamente in regola e con licenza in ordine, che viste le tantissime richieste affittano le loro camere ai lavoratori. Nei mesi invernali soprattutto a ditte edili per gli operai impegnati nei vari cantieri, ma anche a professionisti di vari settori. Durante l’estate agli stagionali impegnati nel turismo. Molti dei nostri ristobar, quasi il 90 per cento, sono a conduzione familiare, e rimpolpano gli staff solo nei fine settimana con studenti del posto, magari i figli dei titolari. Ma i locali più grossi affittano le stanze per tutta l’estate nelle ex pensioni per i loro dipendenti.

"Da ormai tre anni con un collega albergatore prendiamo in affitto la pensione Luna Rossa, a Miramare – spiega Corrado Della Vista, titolare di Devira Group –. Ha una quarantina di camere, che mettiamo interamente a disposizione delle attività turistiche della zona, facendo accordi con bagnini, chioschisti, albergatori, ristoratori per i loro dipendenti stagionali".

Il prezzo di una camera doppia, per tutta l’estate, parte da 2.500 euro. La struttura, tra le prime ’riciclata’ dall’offerta turistica a quella lavorativa, offre anche camere singole, triple e quadruple. Niente servizio ristorante, ovviamente, nè di prima colazione. Chi alloggia deve anche rifarsi il letto, e dare una spazzata (nella sua stanza). "Abbiamo ancora 3-4 camere libere – aggiunge Della Vista –, siamo vicini al tutto esaurito. Per i nostri dipendenti invece abbiamo preso in affitto per tre anni un’altra struttura, la Villa Flores di Rivazzurra". Mancano dati ufficiali ma sarebbero ormai una trentina a Rimini gli ex alberghi diventati alloggi per lavoratori.