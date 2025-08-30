Ecco l'Europa League

Gianmarco Marchini
Ecco l'Europa League
Cronaca
CronacaBoom di stranieri al Castello Benelli
30 ago 2025
Aldo Di Tommaso
Cronaca
Boom di stranieri al Castello Benelli

Presenze raddoppiate in un anno. "Il nostro prossimo passo sarà aprire la terrazza panoramica"

La presidente dell’antica dimora di Bordonchio, Paola Pizzighini Benelli

Per approfondire:

Colpito dai bombardamenti, sopravvissuto al tempo, il Castello Benelli, dal 2023 è tornato a respirare. Antico giardino di caccia dei Malatesta, oggi si presenta come uno spazio vivo. A guidarlo è la presidente Paola Pizzighini Benelli, che racconta una stagione in forte crescita.

Che estate è stata?

"Abbiamo più che raddoppiato le presenze rispetto all’anno scorso. Ogni giovedì sera tra le cento e le duecento persone per le visite guidate, altrettante per i concerti a lume di candela o le serate di cinema d’autore".

Chi sono i visitatori?

"Molti italiani, certo, ma anche tanti stranieri: austriaci, francesi, tedeschi, polacchi. Spesso pernottano vicino al castello, creando un indotto che va oltre le mura".

Ospitalità diretta?

"Dal 2016 abbiamo la Casa del Castello, che accoglie ospiti italiani e internazionali. È un’esperienza autentica, perché chi dorme qui vive davvero la dimensione della dimora storica".

E i matrimoni?

"Siamo Casa comunale dal 2023 e quest’anno abbiamo celebrato le prime nozze. Le ex scuderie sono lo spazio ideale per cene e ricevimenti. L’obiettivo è puntare ad ospitare eventi collaterali alle fiere".

Il futuro guarderà all’arte?

"Vorrei portare qui mostre di arte contemporanea a partire dal 2026, sulla base dell’esperienza maturata a Palazzo Boncompagni, a Bologna".

Gli appuntamenti più vicini?

"Il 4 ottobre il raduno di auto d’epoca, il 9 novembre la Giornata dell’Agricoltura. Non dimentichiamo che siamo anche un’azienda agricola: produciamo fagiolini, grano, girasoli e succo di mela".

Il sogno più prossimo alla realizzazione?

"Aprire la terrazza panoramica, con vista a 360 gradi, e rafforzare i legami con Rimini ricordando un passato storico comune che ancora oggi continua a legarci".

Aldo Di Tommaso

