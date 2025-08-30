Boom di stranieri al Castello Benelli

Colpito dai bombardamenti, sopravvissuto al tempo, il Castello Benelli, dal 2023 è tornato a respirare. Antico giardino di caccia dei Malatesta, oggi si presenta come uno spazio vivo. A guidarlo è la presidente Paola Pizzighini Benelli, che racconta una stagione in forte crescita.

Che estate è stata?

"Abbiamo più che raddoppiato le presenze rispetto all’anno scorso. Ogni giovedì sera tra le cento e le duecento persone per le visite guidate, altrettante per i concerti a lume di candela o le serate di cinema d’autore".

Chi sono i visitatori?

"Molti italiani, certo, ma anche tanti stranieri: austriaci, francesi, tedeschi, polacchi. Spesso pernottano vicino al castello, creando un indotto che va oltre le mura".

Ospitalità diretta?

"Dal 2016 abbiamo la Casa del Castello, che accoglie ospiti italiani e internazionali. È un’esperienza autentica, perché chi dorme qui vive davvero la dimensione della dimora storica".

E i matrimoni?

"Siamo Casa comunale dal 2023 e quest’anno abbiamo celebrato le prime nozze. Le ex scuderie sono lo spazio ideale per cene e ricevimenti. L’obiettivo è puntare ad ospitare eventi collaterali alle fiere".

Il futuro guarderà all’arte?

"Vorrei portare qui mostre di arte contemporanea a partire dal 2026, sulla base dell’esperienza maturata a Palazzo Boncompagni, a Bologna".

Gli appuntamenti più vicini?

"Il 4 ottobre il raduno di auto d’epoca, il 9 novembre la Giornata dell’Agricoltura. Non dimentichiamo che siamo anche un’azienda agricola: produciamo fagiolini, grano, girasoli e succo di mela".

Il sogno più prossimo alla realizzazione?

"Aprire la terrazza panoramica, con vista a 360 gradi, e rafforzare i legami con Rimini ricordando un passato storico comune che ancora oggi continua a legarci".

Aldo Di Tommaso