Boom di stranieri in Riviera nel 2023

Anno record per il turismo. Con i 61,8 milioni di presenze in Emilia Romagna nel 2023 vengono bruciati due traguardi: il confronto con il 2022, anno della ripresa del turismo regionale, +1,9% (60.688.000) e ancora più quello col 2019, l’ultimo anno d’oro prima del Covid, +1,8% (60.751.000). Risultati positivi anche per gli arrivi, che salgono a oltre 14,5 milioni: +6,2% sul 2022 e +2,9% sul 2019. "E questo nonostante lo scorso anno – affermano dall’Osservatorio Turistico Regionale, realizzato da Regione e Unioncamere con Trademark Italia – sia stato caratterizzato dai devastanti effetti del cambiamento climatico. Il 2023 si caratterizza anche per un altro primato: il ritorno dei turisti stranieri, con oltre 16,4 milioni (16.413.000) di presenze (+14,9% sul 2022 e +8,2% sul 2019) e 4 milioni di arrivi (+20,7% sul 2022 e +7,3% sul 2019)". "In riviera – aggiung e l’Osservatorio – calano leggermente gli italiani (-0,2% di arrivi e -3,7% di presenze), gli stranieri svettano con incrementi in doppia cifra sia per arrivi (+16,4%) che presenze (+11,9%). Risultati analoghi nel confronto con il 2019 dove gli italiani fanno registrare un -2,9% per le presenze e gli stranieri un +4.3%".