Boom di ordini per droni italiani, 29 milioni di fatturato per l’azienda riminese: “Non armi, ma soccorsi e difesa”

Rimini, 30 settembre 2025 – Quando ha aperto l’azienda, nel 2012, sapeva che quello “sarebbe stato il futuro”. Ma Fabio De Matteis non poteva immaginare che gli affari della sua Dronebase, l’azienda riminese che produce droni tattici e sistemi anti-droni, sarebbero cresciuti tanto negli ultimi anni. “Da quando è scoppiata la guerra tra Ucraina e Russia – ammette il titolare di Dronebase – il fatturato è praticamente decuplicato”.

A quanto arriverete quest’anno?

“Puntiamo a chiudere il bilancio del 2025 con circa 29 milioni di fatturato. L’anno scorso avevamo sfiorato i 10 milioni”.

Sia nel conflitto tra Ucraina e Russia, che in quello tra Israele e Hamas, il ricorso ai droni è massiccio. I vostri vengo usati anche nelle guerre in corso?

“No, ci siamo sempre rifiutati di produrre armi. I nostri droni non sono usati come mezzi di attacco e distruzione. Sono impiegati soprattutto per attività di vigilanza e monitoraggio, per portare soccorsi e medicinali”.

Nel 2022 avevate fornito alcuni droni alla Polonia per sorvegliare i confini con l’Ucraina.

“All’inizio del conflitto abbiamo collaborato anche con altri paesi, sempre con mezzi realizzati per pattugliare i confini mai per attaccare. Lavoriamo con agenzie governative di diverse nazioni. In Italia collaboriamo da anni con vigili del fuoco, la Protezione civile, l’Esercito e con numerosi enti”.

In Italia come vengono impiegati i vostri droni?

“Soprattutto per missioni di soccorso e di monitoraggio. Abbiamo droni biomedicali, per il trasporto di organi, vaccini, farmaci. Droni impiegati in calamità e incendi. Sono sempre più richiesti i mezzi per sorvegliare lo spazio aereo in occasioni di manifestazioni o in situazioni particolari. Da tempo produciamo anche sistemi anti-droni: provocano interferenze per contrastare i droni. Alcuni sono stati usati per fermare droni che portavano materiale ai detenuti in carcere”.

All’Esercito quale tipo di mezzi fornite?

“Sviluppiamo le tecnologie per i droni, non li produciamo direttamente. In generale, facciamo la formazione per i piloti di droni. Come già detto, non realizziamo droni d’attacco, ma solo per il pattugliamento”.

Quanto è cresciuta l’azienda?

“Abbiamo ampliato e ammodernato la nostra sede, che si trova a Viserba. Da lì parte tutto. Oggi abbiamo 18 dipendenti, più del doppio rispetto a 3 anni fa, e decine di collaboratori, per soddisfare il boom di ordini e le richieste di collaborazione”.

Un impero dei droni tutto made in Rimini?

“Sì. Per continuare lo sviluppo e la crescita abbiamo aperto la società a nuovi investitori. Ma Dronebase era e resta una realtà riminese”.