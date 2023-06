Boomdabash, nuovo singolo e prima data del tour La Lambada del gruppo salentino al Beky Bay

Musica, divertimento, networking: è il Wmf Beach Party, la festa sulla spiaggia del We Make Future che, per la sua serata di conclusione, ospita al Beky Bay di Igea Marina, stasera (21.30), una delle migliori raggae band d’Italia: i Boomdabash. ll gruppo musicale salentino, che da 20 anni porta il raggamuffin hip hop, il loro stile inconfondibile in giro per il mondo, vincitore di 3 edizioni consecutive della Power Hit estate, è pronto a conquistare spiagge e cieli stellati con il release di Lambada (feat. Paola & Chiara); il loro tour parte proprio dall’evento organizzato da We Make Future, la più grande fiera internazionale e festival sull’innovazione tecnologica e digitale. Per il primo appuntamento del Summer Tour 2023 – The Party Specialists, che vedrà Biggie Bash (voce), Payà (voce), Dj Blazon e Mr. Ketra (beatmaker) scatenare e scatenarsi sul palcoscenico del rinomato locale per una serata di grande musica e divertimento, al ritmo reggae, la band porterà le hit che in questi anni hanno travolto le estati degli italiani (e non solo). Lambada è appena uscito. Il 14 luglio, il gruppo pubblicherà il nuovo album Venduti.

Rosalba Corti