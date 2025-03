Bordonchio, pranzo benefico per i bimbi del Congo

Bordonchio per il Congo. Nella sala interrata della chiesa della parrocchia di Bordonchio domenica si è svolto un pranzo benefico. Il ricavato sarà devoluto per aiutare i bambini nel Congo. Un progetto che viene sostenuto dal parroco don Enzo e da don Emanuele. "Il menu è stato di tutto rispetto – sottolineano alcuni dei parrocchiani –. Antipasto di salumi, crostini e formaggio, poi cannelloni alle erbe, strozzapreti al ragù, involtini ed arrosto di vitello, patate fritte, erbette di campagna, tranci di salsiccia in una particolare salsa di fagioli, insalata mista, dolce, vino, acqua e caffè e chi lo voleva c’era pure un grappino". Il tutto preparato d"alle fenomenali azdore di Bordonchio e servito dalle bravissime volontarie ragazze" che da sempre offrono il loro prezioso aiuto alla parrocchia di Bordonchio.