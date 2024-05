Bordoni: "Più lavoro e meno burocrazia"

Tanta gente alla presentazione della lista civica ’San Giovanni viva’ a San Giovanni presso il River delle Fate, domenica pomeriggio. La candidata Elisa Bordoni, 41 anni, consulente fiscale, scenderà in campo alle prossime elezioni con la sua lista civica, appoggiata dal centro destra. "Abbiamo avuto tantissima partecipazione – dice Elisa Bordoni – hanno presenziato 150 persone, la lista è composta da un gruppo di persone e cittadini che condividono idee, valori e obiettivi comuni. Vogliamo quindi continuare su questa linea proponendo un modello di amministrazione professionale, trasparente, ma soprattutto condivisa con tutti i cittadini, che coinvolgeremo nelle scelte e ascolteremo nelle istanze e proposte". Alcuni nomi della lista sono molto conosciuti all’interno della comunità marignanese: Claudia Montanari avvocato, Claudio Luchetti storico medico di base e cavaliere della Repubblica; Jessica Ubalducci acconciatrice, Graziano Magnani preparatore sportivo. Beatrice Curcio avvocato, Maurizio Semprini pensionato, Patrizia Galli casalinga, Massimo Sapucci, medico, Domenico Petito dipendente del Ministero dell’Interno e consigliere uscente di minoranza; Mario Giacomo Scillia imprenditore, Michele Betti informatico e Denis Di Paoli operatore 118. "Abbiamo affrontato tanti temi domenica sera – spiega Elisa Frisoni – in ambito di Urbanistica il nuovo Rue (ovvero regolamento urbanistico comunale), con la creazione di consulte tecniche ed uffici che possano snellire le procedure amministrative. Proprio sulla burocrazia ci impegneremo per un suo alleggerimento, crediamo poi nella trasparenza amministrativa, nella creazione di valore e sviluppo per il settore dell’industria e del commercio. Vogliamo creare valore e ricchezza in termini economici, aumento dell’occupazione e di insediamenti di persone che soddisfano le proprie esigenze nelle attività di San Giovanni, vogliamo creare un centro commerciale naturale. In ambito di sanità e sociale vorremmo istituire il pediatra di famiglia in paese, ed essere vicino alle persone in difficoltà". Infine: "Il quadro sociale post covid ci ha lasciato una società diversa negli usi e nei costumi – ha concluso la candidata Elisa Bordoni – e dobbiamo prendere atto di questo, pertanto è necessario uno sguardo al mondo e alla società con un approccio diverso, il cambiamento è necessario. Credo che San Giovanni in Marignano meriti un cambio di passo, ma per far si che questo accada serve il sostegno ed il voto dei cittadini".

Luca Pizzagalli