Borgata che Danza Stasera il gran finale

Gran finale questa sera della tre giorni dedicata alla musica da ballo della tradizione, nonché ai menu d’antan serviti nei cortili delle case trasformate in osterie. Si chiude la 31esima, del festival ’La Borgata che Danza’, nel cuore storico della città di Panzini. Sul palco nelle giornate della kermesse confronti tra i gruppi storici – come I Suonatori della Valle del Savena, I Musicanti d’la Bàsa, Il Concertino Tazzioli di Barigazzo, L’Uva Grisa, Patrizia Ceccarelli Band, la 3MB Folk, Emisuréla, Simone Morotti, la Compagnia di Viva el bal – ma anche altre proposte con il Duo Baguette, i Kissene

Folk, Le Cantrici, Il Corpo Bandistico dei Tre Monti di Montiano,

i Tocosinti. Tra le novità, il premio per i giovani musicisti intitolato a ’Mario Venturelli’, compianto storico violinista de L’Uva Grisa. Successo come sempre per le specialità gastronomiche di ’Borgosteria’, attraverso gli stand gestiti dal comitato Borgata Vecchia e Pro Loco di Bellaria Igea Marina. "La Borgata che Danza – sottolinea il sindaco Filippo Giorgetti – è una manifestazione che ha 31 anni di storia e racconta la cultura, la musica, i suoni e le voci della Romagna. Noi abbiamo voluto riproporla anche per quest’anno, in questo momento così doloroso per la Romagna proprio per rappresentare la forza e l’unione tipico di questo territorio".