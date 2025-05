Borghi più belli, c’è anche il Titano

Una delegazione della segreteria di Stato al Turismo della ha partecipato all’assemblea generale dell’Associazione ‘Les plus beaux village de la terre’ che riunisce decine di associazioni nazionali impegnate nella valorizzazione di borghi storici e città murate. San Marino rientra nel progetto in quanto paese ospite dell’associazione ‘I Borghi più Belli d’Italia’. L’appuntamento si è tenuto a Riquewihr, cittadina dell’Alsazia. San Marino si è presentato alla stampa e ai membri delle altre associazioni e il segretario particolare del Turismo Alan Gasperoni ha presentato, nel contesto dell’assemblea generale, insieme al Presidente de “I Borghi” Fiorello Primi, le iniziative di San Marino in materia di turismo accessibile e sostenibile oltre che il progetto del Tavolo turistico territoriale e di ’’The lovely Places’’.