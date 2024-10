Borghini: "Giù le mani da piazza Marini"

Il progetto di pedonalizzazione di piazza Marini non va giù a negozianti e associazioni di categoria di Santarcangelo, che temono di veder così ulteriormente ridotto il numero di parcheggi in centro. Anche la minoranza non ci sta. "Come abbiamo già ribadito più volte in campagna elettorale – attacca Barnaba Borghini, capogruppo di Alleanza civica – la pedonalizzazione di piazza Marini deve essere preceduta dalla creazione di un numero di parcheggi pari a quelli disponibili oggi in piazza, in una zona di facile accesso e comunque limitrofa al centro storico". Detto questo, "al momento i soldi per i lavori in piazza Marini non ci sono e chissà quando arriveranno". Pertanto "è necessario procedere fin da subito con un’attenta programmazione tra pubblico e privato". Per Borghini, se andrà in porto la realizzazione di un’operazione immobiliare "per realizzare nuovi appartamenti su un’area adiacente alla piazza, il Comune dovrà pretendere come contropartita un posto auto per ogni stallo che si intende sopprimere in piazza Marini, almeno due per ogni nuovo appartamento che sarà realizzato". In caso contrario "il nostro centro commerciale naturale non avrà chance di sopravvivere!". Borghini promette: "La nostra battaglia sarà dura".