Borgo San Giovanni ’rinato’ dopo il cantiere eterno

Lavori quasi conclusi al Borgo San Giovanni. Lo fanno sapere da Palazzo Garampi spiegando che sono in fase di ultimazione, e saranno conclusi la prossima settimana, "tutti i lavori che hanno riguardato questo importante cantiere, attivo dallo scorso giugno, che ha riguardato la riqualificazione dei marciapiedi lato mare e lato monte di tutta la via XX Settembre". In particolare da lunedì prossimo tornerà percorribile ai pedoni il marciapiedi lato mare dell’antico ponte romano sul fiume Ausa di fronte all’Arco di Augusto, impreziosito con una nuova pavimentazione in pietra, con la quale sono stati riqualificati e ridisegnati anche gli spazi davanti alla Chiesa di San Giovanni Battista.

Il progetto è stato completato con nuovi arredi in corten, come panchine, stalli per le biciclette, cestini e griglie salva-piante intorno alle alberature. Nuovi arredi montati su nuovi marciapiedi, riqualificati mantenendo le stesse dimensioni precedenti, ma con materiale architettonico, alternato all’uso della pietra.

"Ricordiamo che nei mesi scorsi – spiega l’amministrazione – inoltre erano state messa a dimora anche le piante che attualmente adornano il viale e che ora sono state impreziosite con le griglie in corten. Si tratta di 68 Pyrus calleryana, ‘peri da fiore’, piantati su entrambi i lati della strada".