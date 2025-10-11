Borgo Sant’Andrea. Le luci annunciano la festa. Musica, sapori e magia

Le luci già presenti in via Covignano annunciano l’inizio ufficiale della 13esima edizione della Festa del borgo Sant’Andrea, organizzata dalle Acli e dalla Parrocchia San Gaudenzo. A partire da oggi fino a martedì, infatti, prendono vita i tradizionali mercatini, gli incontri culturali e gli stand gastronomici, sparsi fra le vie del borgo. Un’edizione, quella di quest’anno, che punta a valorizzare e celebrare "Le Radici del Borgo. Tra natura e storia", ovvero le origini e la bellezza del paesaggio urbano. E che intende farlo grazie alle innumerevoli iniziative della festa, che spaziano dalla cultura al divertimento. La giornata di oggi si prospetta, a tal proposito, particolarmente ricca. Si parte alle 16.30 con la presentazione del libro guida ‘San Gaudenzo vescovo e martire’. L’iconografia del patrono di Rimini’ di Piergiorgio Pasini e si prosegue, alle 18, con l’incontro sui Progetti solidali per la missione diocesana di Mutoko. Alle 20.45, invece, nella sala don Pippo della chiesa, saranno proiettati i film ‘Cinema Grattacielo’ di Marco Bertozzi e ‘Di che colonia sei?’ di Riccardo Marchesini. Stasera, sempre alle 20.45, ci sarà anche l’atteso concerto di Frank David, che salirà sul palco in via Melozzo da Forlì. Tante anche le occasioni di ristoro, con street food e vino, e gli spettacoli per i più piccoli. Domani, alle 17, si terrà l’evento speciale ‘Le Inaspettate’, mentre lunedì, alle 20.45, si esibiranno i Joe Dibrutto. E poi ancora, fino a martedì, spettacoli, incontri e buon cibo.

Anna Bellocchi