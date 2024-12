Borse di studio assegnate: al via il Master per organizzatori di eventi

Conclusa la selezione dei partecipanti e assegnate le borse di studio ai più meritevoli: parte a gennaio - al Campus di Rimini – il Master in organizzazione eventi per lo sviluppo delle destinazioni turistiche, organizzato dall’Università di Bologna in collaborazione con Ieg. Un riconoscimento speciale al candidato classificato al primo posto nella graduatoria: la sua borsa di studio viene offerta a titolo personale dalla signora Gianna, moglie del presidente di Ieg Lorenzo Cagnoni: "È con grande piacere che sostengo questo Master - spiega Gianna Cagnoni - perché mio marito, nella sua visione di sviluppo, ha sempre investito nei giovani". Corrado Peraboni (foto), ad di Ieg, sottolinea: "Il Master rappresenta per noi un progetto strategico che contribuisce alla formazione di competenze utili per l’intera industry degli eventi e rafforza il legame con il territorio. Sostenere i talenti emergenti significa anche investire nel futuro di Ieg e del settore fieristico e turistico". "Il Master è una piattaforma fondamentale per unire teoria e pratica", chiosa il direttore Lorenzo Masiero.