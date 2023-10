Borse ‘tarocche’. Assolti negozianti

Quando la Guardia di Finanza si era presentata nella loro boutique, nel cuore di viale Dante, si era trovata di fronte a quelle che ad una prima occhiata potevano apparire come borse originali di Campomaggi, ma che ad un esame più approfondito si erano rivelate essere dei ‘tarocchi’ a tutti gli effetti. Le borse con il marchio contraffatto erano in vendita ad un prezzo di circa 25 euro l’una, contro i circa 600 del valore di mercato dei pezzi originali. Per questo motivo, una donna riccionese – legale rappresentante del negozio – e il figlio, che si occupava della gestione e degli ordini, erano stati denunciati dalle Fiamme Gialle. In primo grado il giudice li aveva condannati ad un anno di reclusione (pena sospesa) oltre al pagamento di 400 euro di multa e delle spese processuali. Difesi entrambi dall’avvocato Massimialino Orrù, madre e figlio hanno però deciso di opporsi alla sentenza di condanna, rivolgendosi ai giudici della Corte d’Appello di Bologna. Che nei giorni scorsi hanno quindi messo fine alla loro battaglia giudiziaria, ribaltando il verdetto di primo grado e assolvendoli dalle accuse a loro carico (i reati di introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi e ricettazione).