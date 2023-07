Borseggiatori scatenati in centro È boom di denunce per furto, più controlli nelle zone calde

Sembra una processione quella che mercoledì pomeriggio si snodava fuori dagli uffici della stazione dei carabinieri di via Destra del Porto, dove in un solo giorno sono state formalizzate una decina di denunce tra furti e smarrimento di oggetti e documenti, secondo i querelanti, per furto. Si tratta di un fenomeno non nuovo, quello dei borseggiatori che arrivano a Rimini con la bella stagione. Ma ogni anno la microcriminalità specializzata torna sempre più forte, più determinata e lesta. Lo dicono anche i numeri. La provincia di Rimini nel 2022, stando al rapporto sulla qualità della vita, occupa la seconda posizione per le denunce di furti compiuti con destrezza: precisamente 444,3 denunce ogni 100mila abitanti. Vale a dire 1.497 denunce.

Mani nei borselli, nelle tasche, negli zaini. Ciò comporta gravi disagi soprattutto per i turisti, bersagliati ad esempio anche a bordo del Metromare (come segnalano a più riprese diversi alberghatori di Viserba). Il fenomeno borseggiatori, collegato al grande afflusso di presenze estive, è costantemente attenzionato dalle forze dell’ordine, non solo attraverso la collezione delle numerose denunce che a decine arrivano sui tavoli di Questura e carabinieri. Anche sul campo i militari dell’Arma, per esempio, si muovono sin dalla mattina e fino a notte fonda, con servizi specifici in borghese nelle zone calde (tra centro e lungomare), dove l’attività dei borseggiatori stando ai denuncianti risulta più frenetica. E produttiva. Corso Augusto, piazza Tre Martiri, piazza Cavour. Sono alcuni dei nomi appuntati sui taccuini di chi è al lavoro, come la polizia locale, per fronteggiare il fenomeno crescente che compromette anche l’immagine turistica della città.

Le forze dell’ordine però, quando non riescono a fermare gli autori dei furti in flagranza, fanno più fatica – salvo nei casi di refurtive dal valore ingente – a restituire alle vittime la refurtiva trafugata. I borseggiatori infatti si disfano solitamente a stretto giro dal furto del bottino sottratto. E quand’anche le indagini consentano di arrivare a identificare i responsabili dei furti nel centro di Rimini, non sempre questo consente di recuperare anche i telefoni e i portafogli, facilmente ricettati. A Riccione, invece, la piaga dei furti, soprattutto nel fine settimana, interessa di più la zona mare, con gli zaini dei bagnanti a finire per lo più nel mirino dei malviventi.