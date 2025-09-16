Boston Glory campioni. Rossi trionfa negli Usa

Dalla palla a spicchi al frisbee, fino ad approdare al di là dell’oceano e a vincere, con i Boston Glory, il campionato 2025 della Ufa, l’Ultimate frisbee association. Sebastian Rossi, oggi 24enne, ha cominciato a Rimini col canestro, d’altra parte è figlio di Pierfilippo e nipote di Paolo, entrambi ai massimi livelli da giocatore e allenatore nel basket. Poi però ha cambiato idea. "Sono un po’ la pecora nera – scherza Sebastian Rossi -. Ho giocato a pallacanestro fino a 14 anni, poi dall’ultimo anno delle medie mi sono dedicato al frisbee. Con gli amici l’entusiasmo per questo sport è cresciuto e abbiamo giocato tornei su tornei. Alle superiori sono entrato nelle giovanili del Rimini e poi sono stato selezionato per l’Europeo Under 17 e Under 20, entrando infine in prima squadra. Poi, all’università, sono entrato nella squadra di Bologna". Il salto al 2025 racconta di un campionato vinto in un contesto di livello professionistico e molto competitivo. "L’anno scorso è arrivata la chiamata: "Ti vorremmo qua". Sono andato e devo dire che il livello è altissimo in tutti i sensi. Quel che colpisce di più, però, è la differenza in fisicità. Anche l’organizzazione non è proprio male, a Boston ad esempio abbiamo quattro allenatori che seguono i giocatori in tutto e per tutto, che adottano strategie complesse e che fanno ampio uso delle statistiche applicate. Siamo tenuti per mano a ogni passo. L’ultima vittoria? Un’emozione unica, allo stesso tempo con l’idea di non avere ancora finito". Negli Stati Uniti il mondo del frisbee è sostanzialmente diviso in due, con la Ufa che ha regole differenti rispetto all’Europa (ad esempio un campo più grande, quello da football) e allo stesso circuito per club della Federazione americana. La stagione Ufa va da marzo ad agosto, poi scattano i tornei di preparazione per i club. "L’Italia? Il movimento e gli iscritti sono in crescita. C’è una squadra anche a Milano, ci sono centri importanti come quelli di Rimini e Bologna. Altre città si stanno aggiungendo". L’ultimate frisbee non è ancora sport olimpico, ma non mancano occasioni di incontro a livello mondiale.

