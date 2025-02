Botta e risposta sul portavoce di sindaco e giunta. Montanari attacca. Bertuccioli: "Niente favoritismi"

A San Giovanni esplode il caso della nomina del futuro portavoce di sindaco e giunta. Attacca la lista di opposizione ‘San Giovanni Viva’ con post sui social: "A San Giovanni in Marignano cercano un portavoce per la sindaca e la giunta – dice Claudia Montanari, consigliere comunale di ‘San Giovanni Viva’ – per la modica cifra di 24.000 euro in tre anni. La manifestazione di interesse scade il prossimo 6 marzo. Inizialmente era apparsa una delibera dove tra i requisiti richiesti vi era l’iscrizione all’albo dei giornalisti, poi dopo pochi giorni tale delibera è stata annullata ed eliminato tale requisito. Ma quali funzioni dovrebbe avere tale portavoce nel nostro Comune e poi perché invece di aumentare la richiesta di professionalità con più requisiti per un ruolo così delicato, si è deciso di eliminare tali requisiti?".

Le minoranze vogliono vederci chiaro nella procedura che porterà poi alla nomina di un ruolo piuttosto delicato nel governo del paese. Pronta la replica della sindaca Michela Bertuccioli: "C’è stata una delibera di giunta per richiedere un portavoce con tutte le necessità curricolari previste – dice la prima cittadina – ma gli uffici comunali nel redigere la determina, non la delibera, hanno compiuto un errore di forma inserendo l’iscrizione all’albo dei giornalisti, che invece nella delibera di giunta non era stata inserita. A quel punto la determina è stata corretta per un semplice errore materiale. Ma la delibera di giunta è sempre stata la stessa e non prevedeva l’iscrizione all’albo dei giornalisti per questo tipo di figura. La determina è stata corretta e quindi ripubblicata. Nessuna dietrologia o nessun favore a nessuno. Inoltre stiamo parlando di 8mila euro lordi l’anno, una cifra che mi pare davvero irrisoria rispetto ad altre amministrazioni comunali".

lu. pi.