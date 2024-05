Botte al fratello del sindaco. Condannato il rapinatore

Lo scorso febbraio, in viale Faenza a Miramare attorno alle 2 di notte, si era avvicinato ad un turista che stava comprando le sigarette ad un distributore automatico, chiedendogli qualche spicciolo. Notando la banconota da 50 euro in mano all’uomo, con una mossa rapidissima, gli era balzato addosso, aveva strappato i soldi, lo aveva spintonato e poi era corso via, riuscendo almeno per un po’ a far perdere le proprie tracce. Una pattuglia dei carabinieri della stazione di Miramare, richiamata dal derubato, era accorsa in viale Faenza: nel giro di qualche minuto, grazie alle indicazioni della vittima, l’autore del furto - un 26enne originario del Mali - era stato riconosciuto e fermato e dichiarato in arresto dai militari dell’Arma. Lo straniero aveva ancora con sé i 50 euro sottratti al turista, riconoscibili perché leggermente strappati in un angolo. Una prova determinante, per i carabinieri che lo avevano fermato. Nei giorni scorsi il giudice di Rimini, nell’udienza di prosecuzione della direttissima celebrata il 13 febbraio scorso, ha derubricato il reato contestato al cittadino maliano da rapina a furto con strappo: il giovane, difeso dall’avvocato Guido Caparrini, è stato condannato ad un anno e 9 mesi in rito abbreviato.

Resta in carcere, dove si trova per un’altra vicenda, ovvero la rapina con aggressione avvenuta il 26 gennaio scorso, nel sottopasso di via Madrid a Miramare, ai danni del fratello del sindaco di Rimini, Karim. Il fratello del primo cittadino di Rimini Jamil Sadegholvaad, in quell’occasione, era stato prima spintonato a terra e poi rapinato di 50 euro da un soggetto che secondo gli inquirenti sarebbe stato proprio il 26enne. La sera del 26 gennaio, la vittima era stata avvicinata a bordo del bus dal giovane malese che gli si era seduto vicino.

Dal metrò di costa, i due sarebbero scesi alla stessa fermata di Miramare, il presunto rapinatore avrebbe poi seguito la vittima nel sottopasso pedonale di via Madrid, lo avrebbe aggredito alle spalle, spinto a terra e dopo una breve colluttazione gli avrebbe portato via il denaro. Ad incastrarlo i video di sorveglianza del Metromare. Sempre secondo la ricostruzione degli investigatori del Nor dei carabinieri, la vittima sarebbe stata soccorsa da un passante.