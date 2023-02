Botte alla compagna Nei guai 28enne

Il gip del tribunale di Rimini, accogliendo la richiesta avanzata dal sostituto procuratore Luca Bertuzzi, ha disposto il divieto di avvicinamento nei confronti di un 28enne peruviano, difeso dall’avvocat Flavio Moscatt,

accusato di maltrattamenti nei confronti della compagna. Quest’ultima era arrivata a Rimini lo scorso autunno, con l’intenzione di ricongiungersi al compagno, dal quale aveva avuto due figli, dopo un periodo di separazione. L’uomo, tuttavia, avrebbe iniziato a comportarsi in maniera violenta nei suoi confronti, arrivando in alcuni casi – secondo la ricostruzione degli inquirenti – a metterle le mani addosso, aggiungendo alle percosse anche insulti, minacce e umiliazioni. Un giorno, per sfuggire alla sua furia, la donnna era stata costretta a fuggire in strada, rincorsa dall’uomo, e a chiedere aiuto ad alcuni automobilisti, che si erano immediatamente frapposti tra la vittima e il suo aguzzino. Gli investigatori hanno ricostruito un quadro di maltrattamenti e abusi che andrebbero avanti da molti anni.