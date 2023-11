Botte alla moglie e auto a fuoco

Prima massacra di botte la moglie. Poi - non pago - decide persino dare fuoco alla sua auto. Una escalation di violenza incontrollabile quella di cui si sarebbe reso protagonista un cittadino albanese di 39 anni, difeso dall’avvocato Sonia Giulianelli, accusato di maltrattamenti in famiglia per una serie impressionante di vessazioni perpretrate nel corso del tempo ai danni della compagna e madre dei suoi figli. Alla luce delle disposizioni previste dal codice rosso, il sostituto procuratore Luca Bertuzzi ha chiesto per il 39enne il rinvio a giudizio. L’udienza preliminare è stata fissata per il 14 marzo del prossimo anno. Diversi gli episodi contestati all’indagato, anche se quello più grave di tutti risalirebbe allo scorso maggio. Quel giorno l’uomo aveva preso di mira l’auto della moglie. Pur essendo sottoposto al divieto di avvicinamento proprio a causa del suo comportamento aggressivo, l’uomo si era avvicinato alla vettura e, nel cuore della notte, aveva innescato un rogo, lasciando che le fiamme avvolgessero completamente il mezzo fino a distruggerlo. Solamente il giorno prima si era avventato sulla donna mentre quest’ultima stava per salire in macchina. Aveva aperto la portiera e aveva iniziato a colpire la malcapitata con calci e pugni: la poveretta era scappata via terrorizzata, riuscendo a salvarsi per miracolo trovando rifugio in una caserma dei carabinieri.