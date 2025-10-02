Botte e insulti ai dipendenti. Imprenditore a processo

È approdata in tribunale la vicenda di Angelo Rattini, 61enne titolare di una società di trasporti e logistica Santarcangelo, accusato di aver tenuto per anni, secondo l’accusa, un comportamento sistematico di sopraffazione nei confronti dei suoi dipendenti. Ieri, davanti al gup di Rimini, si è svolta l’udienza preliminare: il giudice ha disposto il rinvio a giudizio dell’imprenditore, difeso dall’avvocato Piero Venturi. Secondo l’impianto accusatorio, l’ambiente in azienda sarebbe stato caratterizzato da condotte aggressive, comportamenti intimidatori ed episodi di tensione ai danni dei lavoratori. Una gestione definita dagli ex dipendenti "oppressiva", al punto da trasformare il posto di lavoro in una fonte costante di stress, ansia e paura. Si parla di pressioni quotidiane, di ordini impartiti con modalità violente, di aggressioni fisiche oltre che verbali. In aula si sono costituiti parte civile 4 lavoratori, difesi tra gli altri dagli avvocati Maurizio e Martina Ghinelli, che hanno deciso di affrontare la questione e chiedere il riconoscimento dei danni subiti. Altri dipendenti coinvolti hanno già ottenuto forme di risarcimento in via stragiudiziale. Il giudice ha ammesso la costituzione come soggetto danneggiato della Federazione Italiana Lavoratori dei Trasporti, rappresentata dall’avvocato Maurizio Ghinelli. Tra i comportamenti denunciati anche quello che avrebbe visto il titolare dell’azienda spaccare a colpi di mazza da baseball il motorino di un lavoratore mentre. Un altro ancora è stato spinto a terra, accusato di essere un ladro. E poi minacce, insulti, vessazioni. "E’ un complotto di un piccolo gruppo di dipendenti a cui avevo mosso delle contestazioni": così si era difeso in un primo momento l’imprenditore respingendo con forza le accuse a suo carico e sostenendo che le denunce fossero nate come reazione a cause di lavoro pregresse. L’uomo ha ricordato la sua esperienza pluriennale come imprenditore, si è detto estraneo a qualsiasi episodio di stalking o maltrattamento e si è detto pronto a dimostrare in aula la sua innocenza chiamando a testimoniare anche alcuni dipendenti".