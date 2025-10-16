Botte e minacce ai genitori. Si ripresenta a casa nonostante il divieto. Figlio violento in manette

Era la fine di settembre del 2024 quando già una prima volta il 50enne bellariese aveva infranto il divieto di avvicinarsi alla casa in cui in passato aveva vissuto, a Bellaria Igea Marina, insieme con i propri anziani genitori e la sorella. Era settembre 2024 quando il 50enne aveva costretto i propri parenti a barricarsi in casa e a chiamare i carabinieri una prima volta, dal momento che il 50enne si era presentato davanti alla porta armato di mazza, con cui aveva anche cercato di sfondare la porta finestra della cucina per fare irruzione. Un vero e proprio incubo tra le mura domestiche vissuto dai familiari dell’uomo che, come in un déjà vu dell’orrore, proprio lunedì scorso quegli stessi anziani genitori sono stati costretti a rivivere.

Un ritorno al passato che si è materializzato di nuovo sulla soglia di casa quando il 50enne bellariese ha violato ancora una volta la misura del divieto di avvicinamento a cui era sottoposto. Secondo le ricostruzioni dei carabinieri della stazione locale, intervenuti sul posto, nella notte di lunedì il 50enne si è infatti ripresentato nella casa da cui era stato cacciato. A dare l’allarme per quella presenza indesiderata sono stati ancora una volta gli stessi genitori dell’uomo, i quali – nel bel mezzo della furiosa lite scaturita dalla presenza del figlio nell’abitazione di Bellaria Igea Marina dove non poteva stare – sono comunque riusciti a contattare le forze dell’ordine dando l’allarme e riferendo di essere vittime di una violenta aggressione verbale da parte del proprio figlio.

Una volta giunti sul luogo della segnalazione, i militari dell’Arma hanno quindi identificato il 50enne bellariese, verificando proprio che lo stesso fosse già destinatario di un provvedimento di divieto di avvicinamento ai propri parenti, poiché già sottoposto ad indagini per il reato di maltrattamenti in famiglia che in passato l’uomo avrebbe compiuto nei confronti degli anziani genitori. Al termine degli accertamenti del caso, il 50enne è stato quindi nuovamente arrestato dai carabinieri per la violazione della misura cautelare ed è stato trattenuto nella camera di sicurezza sino a ieri mattina, quando l’uomo è comparso davanti al giudice del tribunale di Rimini per la celebrazione del processo con rito direttissimo, al termine del quale nei suoi confronti è stato disposto anche il divieto di dimora sul territorio provinciale.

Sul 50enne, infatti, pesavano già accuse antecedenti l’ultimo episodio di lunedì, quando lo scontro con i genitori è stato solo verbale e non fisico. In precedenza, però, verso l’indagato era arrivato il divieto di avvicinamento proprio poiché stando alle indagini per maltrattamenti in famiglia, il 50enne era arrivato anche a minacciare di morte il padre, invalido, con una tanica di benzina, sostenendo di volergli dare fuoco. Le vessazioni verso gli anziani genitori da parte dell’indagato sarebbero andate avanti per ben 15 anni: dal 2009 quando le vessazioni avevano iniziato a farsi sempre più violente passando spesso attraverso percosse e minacce di morte accompagnate da insistenti richieste di denaro. La situazione tra le mura domestiche, divenuta pressocche insostenibile, aveva così portato i genitori a denunciare il proprio figlio e quindi alla misura del divieto. Poi violata più volte, l’ultima proprio lunedì sera.