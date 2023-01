Botte e minacce di morte al padre anziano

"Vi ammazzo tutti, io vado in galera ma quando esco vi ammazzo tutti". Questo il tenore delle minacce seguite da vessazioni e percosse, che per due anni hanno fatto piombare un’intera famiglia – secondo l’accusa – nell’incubo portato avanti da un riminese di 54 anni, per cui nei giorni scorsi il gip Vinicio Cantarini ha disposto la libertà vigilata con obbligo di ricevere cure e fare controlli periodici al Centro di salute mentale e al SerDP di Rimini, così come richiesto dal sostituto procuratore Davide Ercolani.

Il 54enne infatti è accusato di lesioni personali aggravate e maltrattamenti in famiglia, denunciati più volte dai parenti finiti nel mirino della sua furia. Secondo quanto ricostruito infatti dai carabinieri di Misano, a cui si sono rivolte le tre vittime dell’uomo nel corso di due anni di episodi segnalati alle forze dell’ordine, il 54enne, spesso in stato di alterazione dovuta all’abuso di alcol, più volte avrebbe aggredito la sorella, il padre ormai novantenne e lo stesso cognato, la cui prima segnalazione dei comportamenti vessatori "quasi giornalieri" arrivò già nel settembre del 2021.

La ricostruzione dei militari dell’Arma ha permesso dunque di accertare un atteggiamento violento che ha portato il 54enne a colpire con calci e pugni più volte la sorella, che nel tempo è stata vittima pure di spintoni e strattonamenti, anche per i capelli, riportando in più di un’occasione ferite e contusioni. Ma il 54enne non avrebbe risparmiato le persecuzioni persino all’anziano padre, arrivando lo scorso novembre ad augurargli la morte e spintonandolo fino a farlo rovinare a terra provocandogli un trauma cranico e una contusione al gomito destro. Ma a subire la violenza maggiore del 54enne in preda ai fumi dell’alcol sarebbe stato il cognato, marito della sorella nei confronti del quale l’uomo è arrivato a colpirlo con una testata, rompendogli gli occhiali, e poi infierendo su di lui con calci alle gambe.

Maltrattamenti per cui ora è arrivata la parola ’fine’, messa dalla disposizione della libertà vigilata – senza possibilità di allontanarsi dalla provincia salvo previa richiesta al giudice e comunicazione costante dei propri spostamenti per risultare reperibile – e dall’obbligo di sottoporsi ad una terapia per curare la dipendenza dall’alcol nonché a una visita specialistica al Centro di salute mentale dell’Ausl, pena l’aggravamento della misura disposta dal gip Cantarini.