Botte e minacce tra le mura di casa. Moglie costretta ad accettare la relazione omosessuale del marito

Una relazione fatta di botte, umiliazioni, pressioni psicologiche. Fino a quando la donna ha trovato il coraggio di denunciare anni di maltrattamenti subiti dal marito che avrebbe cercato persino di obbligarla ad accettare la sua relazione omosessuale parallela. Un incubo che è andato avanti dal 2021 fino ai primi giorni di quest’anno, tra minacce di morte, aggressioni fisiche e scenari da brividi dentro le mura di casa della coppia residente a Bellaria, e perfino in strada. Il pm Luca Bertuzzi, al termine delle indagini coordinate dai carabinieri, ha chiesto il processo per l’uomo, difeso dall’avvocato Fabio Lombardi. La vittima sarà assistita dall’avvocata Giovanna Ollà. L’udienza preliminare è già fissata davanti al gup per il 17 dicembre prossimo.

Gli episodi ricostruiti nell’indagine parlano chiaro. Nel settembre 2021, durante una lite scoppiata per la gestione di un’attività di famiglia, l’uomo avrebbe rotto la porta di casa minacciando la moglie di picchiarla se non avesse accettato la sua decisione di concedere il locale a un uomo con cui lui intratteneva una relazione clandestina. Pochi giorni dopo, in ottobre, la violenza sarebbe esplosa in maniera ancora più brutale: testate in faccia fino a farla cadere, poi le mani al collo, nel tentativo di strozzarla. Solo l’intervento del figlio adolescente, accorso dopo aver sentito le urla, avrebbe evitato il peggio. Il copione, stando agli atti, si sarebbe ripetuto più volte: minacce di morte del tipo "ti taglio la mattina, ti lascio morire di fame", tentativi di farla finire fuori strada girando il volante dell’auto durante le discussioni, e perfino la minaccia di darle fuoco mostrando taniche di benzina. Una spirale di terrore quotidiano, aggravata dalla pretesa dell’uomo che la moglie dovesse sopportare e accettare la sua vita parallela.

Non solo botte e intimidazioni: in un’occasione l’avrebbe scaraventata fuori dal garage, in un’altra le avrebbe urlato che non le avrebbe lasciato nulla del patrimonio familiare, cercando di piegarla anche sul piano economico. Gli investigatori parlano di un clima di paura costante, fatto di ansia e prostrazione, in cui la donna era costretta a vivere. L’uomo oggi deve rispondere non solo del reato di maltrattamenti in famiglia, ma anche di lesioni personali aggravate. Per la Procura non si tratta di litigi isolati, ma di un comportamento abituale, sistematico, che ha minato la dignità e la sicurezza della moglie per anni.