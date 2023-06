Botte fuori dalla disco Morto il vigile del fuoco Il buttafuori accusato di omicidio volontario

di Lorenzo Muccioli

Una dinamica ancora tutta da chiarire, ma che nelle ultime ore sembra avere assunto i contorni un’aggressione. Gli inquirenti, coordinati dal sostituto procuratore Davide Ercolani, sono al lavoro per ricostruire l’esatta sequenza della colluttazione che ha coinvolto Klajdi Mjeshtri, buttafuori italiano (ma di origine albanese) di 28 anni, residente a Fano, e Giuseppe Tucci, il vigile del fuoco 34enne morto dopo un giorno e mezzo di agonia. Da domenica pomeriggio, Mjeshtri è sottoposto a fermo e da ieri, a seguito del decesso del vigile del fuoco, l’ipotesi di reato che gli viene contestata sarebbe passata da lesioni gravissime a omicidio volontario.

Cosa ha causato i traumi che a meno di 48 ore di distanza hanno poi determinato la morte di Tucci? Il vigile del fuoco ha battuto la testa a terra, a causa di uno spintone o di un calcio, oppure è stato colpito al volto? E quale sarebbe l’entità e il numero dei colpi che avrebbe ricevuto da parte del 28enne? Queste le domande a cui stanno cercando di dare una risposta gli agenti della squadra mobile di Rimini, impegnati nella delicata indagine attorno al decesso del 34enne originario di Foggia, ma dal 2019 trasferito a Rimini, dove lavorava come vigile del fuoco per il distaccamento aeroportuale. Una vicenda, quella consumatasi attorno alle 2 di domenica all’esterno del ristorante e discoteca Frontemare dove Tucci, i cui contorni devono ancora delinearsi in maniera nitida.

Domenica i medici dell’ospedale ’Infermi’ avevano dichiarato la morte cerebrale del 34enne, che era stato ricoverato nel reparto di rianimazione in gravissime condizioni. Poi ieri, intorno alle 16.35, il personale sanitario ha completato il percorso generalmente previsto per il riconoscimento effettivo della morte. Con il decesso di Tucci, è cambiato anche il capo di imputazione ipotizzato dagli inquirenti nei confronti del buttafuori. Il giovane lavorava da un paio di anni come addetto alla sicurezza nei locali e, stando a quanto emerso, risulterebbe incensurato. L’interrogatorio di garanzia è fissato per domani.

"Mi riservo di leggere tutti gli atti prima di esprimere giudizi – ha detto l’avvocato del 28enne, Giulio Maione – domenica sono stato convocato in questura a Rimini per il fermo del mio cliente. È una vicenda ancora tutta da chiarire nella dinamica e nelle circostanze che hanno portato a un così grave epilogo". Il legale ha annunciato la volontà di nominare un consulente tecnico di parte, "nell’eventualità che venga disposta l’autopsia", per lo svolgimento di esami approfonditi sul corpo del vigile del fuoco, tesi non solo a verificare l’entità delle lesioni riportate ma anche l’eventuale assunzione di alcol o droghe.

Il 34enne sabato sera era andato al Frontemare con un amico. Stando alla versione riferita dai gestori e dal personale del locale, avrebbe infastidito alcune ragazze in sala e per questo motivo sarebbe stato prima redarguito e poi allontanato. In seguito si sarebbe ritrovato all’esterno insieme ad uno dei buttafuori, nella stradina situata a fianco del Frontemare. Cosa sia accaduto a quel punto, dovranno essere gli inquirenti a stabilirlo. E’ stato lo stesso personale del Frontemare a chiamare il 118. Il giovane è stato portato in ospedale dove è stato intubato. Nessun provvedimento al momento è stato preso nei confronti del locale. "Tutto è avvenuto fuori, in strada: non c’entriamo nulla" ha detto Maurizio De Luca, uno dei titolari.