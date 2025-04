Botte tra parenti durante la cena in famiglia. Divieto di avvicinamento per il 42enne

Ha raccontato di aver reagito per difendersi dall’aggressione ai suoi danni da parte del fratello e della sorella, con il primo che avrebbe tentato di incappucciarlo mentre la seconda lo avrebbe graffiato. Il tutto al termine di una violentissima discussione, durante una cena in famiglia, innescata dalle richieste di denaro avanzate dai due parenti dell’indagato. Questa la spiegazione fornita al giudice dal 42enne ucraino, arrestato nei giorni scorsi dai carabinieri di Riccione con l’accusa di lesioni personali aggravate e violenza domestica. Il giudice, all’esito dell’udienza di convalida, ha disposto per lui il divieto di avvicinamento al fratello e alla sorella, con l’obbligo di indossare il braccialetto elettronico. Il 42enne, incensurato e nel nostro Paese da vent’anni, era difeso dall’avvocato Enrico Graziosi. In aula, l’ucraino si è difeso spiegando di aver discusso, per motivi economici, con i due parenti più giovani di lui, e che entrambi in quel momento erano sotto l’effetto dell’alcol. I carabinieri erano intervenuti nell’abitazione trovando la madre dei tre ucraini in stato di choc, con tracce di sangue sul pavimento.