Bottiglia lanciata contro la casa di Renzi (FdI)

"Ancora degrado al distributore di caffè e bevande in corso Giovanni XXIII". Lo denuncia il consigliere di FdI, Gioenzo Renzi. "Sabato notte contro la mia abitazione è stata lanciata una grossa bottiglia di birra che si è frantumata sotto le finestre. Anche allangolo tra corso Giovanni XXIII e cia Ravegnani, le soglie dei negozi sfitti sono ricoperte di rifiuti, con esalazioni nauseanti per effetto dei bisogni corporali e utilizzate come dormitorio per i disagiati di ogni genere. Sporcizia e spaccio di droga". A luglio i residenti hanno segnalato all’Urp il degrado e Renzi ha a chiesto con 4 interrogazioni la chiusura del distributore. "I residenti del Borgo Marina, chiedono all’amministrazione comunale e al prefetto urgenti interventi risolutivi, non si rassegnano a vivere nel degrado e nell’insicurezza".