Tiravano bottiglie contro i bimbi: la polizia a caccia degli autori del folle gesto. Telecamere al setaccio

Rimini, 8 marzo 2024 – La polizia li sta cercando senza sosta, da martedì mattina. E spera di riuscire a rintracciarli, grazie ai filmati di alcune telecamere della zona. È caccia agli autori del folle gesto avvenuto martedì mattina a Bellariva, dove alcuni giovani hanno lanciato bottiglie di vetro contro un gruppo i bambini dell’asilo ’Il Delfino’, che stava rientrando a scuola a piedi insieme alle maestre dopo una passeggiata. Erano state le stesse educatrici a dare l’allarme, dopo aver messo al riparo i bimbi nel sottopasso di viale Rimembranze. Sul posto si erano precipitate due volanti della polizia di Stato, ma quando i poliziotti sono arrivati non c’era più traccia dei vandali.

Gli agenti hanno acquisito le testimonianze delle maestre e i filmati delle telecamere della fermata del Metromare a Bellariva e altre della zona. Sul posto sono stati rinvenuti parecchi pezzi di vetro, i resti delle bottiglie lanciate contro i bambini e le maestre.

Il Comune presenterà una denuncia contro ignoti, nel frattempo gli uomini della Questura stanno vagliando le immagini alla ricerca di elementi utili a risalire all’identità degli autori del folle gesto. Fortunatamente nessuno dei bambini è rimasto ferito: la prontezza delle loro maestre, che hanno subito portati i piccoli alunni della scuola materna al riparo nel sottopasso, ha evitato il peggio.

I genitori dei bambini sono sconvolti per quanto è accaduto e chiedono più controlli, perché quella di martedì "non è stata la prima volta che qualcuno ha lanciato dall’alto oggetti contro i passanti in strada".

Al di là dell’episodio, "gravissimo e per fortuna senza conseguenze", per la consigliera comunale Pd Annamaria Barilari (che vive non lontano da lì) "è necessariè aumentare gli impianti di sicurezza su tutto il tracciato del Metromare, dove i vandalismi si ripetono di frequente". Le telecamere da sole "non bastano". Così come non bastano "i citofoni per le chiamate di emergenza. Occorrono dispositivi di allarme più efficaci per segnalare in tempo reale alle forze dell’ordine problemi di ordine pubblico. Da tempo sollecitiamo Start Romagna in questo senso. In altri comuni vicini, come Forlì, sono già state trovate le soluzioni: servono anche a Rimini".

Intanto , dopo quanto accaduto martedì, interviene anche Stefano Casadei, il segretario provinciale di Azione. "La zona di Bellariva, dove si è verificato il grave episodio, è l’esempio emblematico dell’insipienza e della colpevole indifferenza di questa amministrazione. L’ex colonia Murri lasciata al suo destino da anni. Viale Regina Margherita con decine di negozi chiusi. Diversi hotel fatiscenti e abbandonati. La gestione di sicurezza e ordine pubblico passa anche dalle pianificazioni urbanistiche e dalla capacità di dare una prospettiva di crescita economica alla città. Se quartieri come Bellariva soffrono è perchè sono state compiute scelte politiche errate o addirittura ci si è completamente disinteressati del problema". Così "dilagano la microcriminalità e il degrado urbano".