Bottiglie in pezzi: vetri sull’asfalto

Chi rompe paga e i cocci... li devono pulire i vigili. Bottiglie di vetro che contenevano acqua minerale in frantumi nel primo pomeriggio di ieri sulla via Ravenna, dove alla rotatoria che interseca via Roma un incidente ha coinvolto due automobili e un furgone che trasportava bevande. Nessun danno serio alle persone, ma tante bottiglie in frantumi e pezzi di vetro pericolosamente dispersi sull’asfalto. Gli agenti non si sono fatti pregare e hanno subito iniziato e mettere in sicurezza quel tratto di strada, molto frequentato da residenti e turisti.