Bottura si racconta tra cibo e sociale

"È molto più quello che ricevi di quello che dai". Massimo Bottura è arrivato ieri a Riccione per partecipare al Festival del fundraising che per tre giorni occuperà il palazzo dei congressi. Il Festival è un momento per confrontarsi sull’idea di un mondo sostenibile. Lo chef noto in tutto il mondo ha portato l’esperienza del Tortellante, un vero e proprio laboratorio dove produrre pasta fresca e relazioni, dove si fa impresa e si superano le diversità. Nel Tortellante seguono un percorso abilitativo giovani con disturbi dello spettro autistico imparando a confezionare pasta fresca fatta a mano e in particolare i tortellini. Bottura ha parlato al pubblico presente del progetto e dei risultati raggiunti. Per più di un’ora si è aperto agli oltre 1.200 presenti nella sala Concordia ripercorrendo alcune delle tappe più importanti della sua carriera da chef, ma anche le emozioni e gli obiettivi che stanno dietro alle sue azioni, dicendo come "per me la bellezza è tutto". Un concetto declinato con forza in ambito sociale. Non poteva mancare un passaggio sull’alimentazione, la condivisione e lo spreco alimentare. Bottura assieme alla moglie Lara Gilmore ha avviato da anni ormai il progetto Food for soul che mira, attraverso la trasformazione di persone, luoghi e dello stesso cibo, a costruire una cultura nuova che ha per pilastri la valorizzazione del potenziale delle persone, spesso inespresse e schiacciate dalla società. Cultura e cibo diventano elementi alla base di un cambiamento radicale del vivere.

Lo chef è stato il protagonista della prima giornata del festival calamitando le attenzioni di una sala attenta. In precedenza il palas aveva accolto l’attore Giovanni Scifoni, che ha lasciato il segno con il suo "donate perché è bello donare". Nel corso delle prime sessioni nel pomeriggio sono emersi diversi spunti tra i quali quello di Rossella Pivanti sulla valorizzazione dei podcast per cambiare il modo per raccontare i valori della propria associazione nonprofit. Oggi il festival prosegue con la presentazione di diversi progetti nell’ambito dell’arte e della cultura.

Domani sarà la giornata conclusiva con una plenaria nella sala Concordia in compagnia di Davide Cassani, ex commissario tecnico della nazionale di ciclismo e attuale presidente di Apt Romagna. Con lui ci sarà Stefano Andreoli ideatore di Spinoza.it e speaker radiofonico. Sul palco anche Chiara Blasi, fundraiser e il film maker Paolo Bacchi. La giornata conclusiva vedrà la premiazione di Luisa Bruzzolo, vincitrice della XII edizione dell’Italia Fundraising Award quest’anno in collaborazione con Ferrovie dello Stato. La Bruzzolo è direttrice generale della Lega italiana per la lotta contro i tumori di Milano, esperta di fundraising da oltre 25 anni.