Rimini, 11 marzo 2019 - Daniel ha notato subito quella ragazza dal sorriso gentile e con i capelli ricci seduta al tavolo con le amiche. Il resto lo ha fatto Cupido. Sono bastate poche parole scritte su un biglietto e consegnate alla ‘postina’ del Bounty per far innamorare Francesca.

Da quella sera di gennaio di due anni fa, Daniel Giannini e Francesca Pantani non si sono più lasciati e a settembre saliranno all’altare. «E’ stato un vero colpo di fulmine – racconta Francesca, riminese d’origine brasiliana, di 23 anni, studentessa di Psicologia – Chi l’avrebbe mai detto. Quella sera stavo festeggiando il compleanno con alcune amiche e abbiamo scelto il Bounty senza curarci troppo del fatto che quella era una serata dedicata ai single. Fino a quando la postina mi ha consegnato quel biglietto». Si è guardata intorno Francesca e presto ha incrociato lo sguardo di Daniel, riminese di 27 anni, laureato in Biotecnologie.

«Ho notato che mi stava guardando – racconta il giovane di Rivazzurra – così a fine serata le ho lasciato il mio numero. Lei mi ha lasciato il suo dicendomi che l’avrei dovuta chiamare io e così ho fatto».

«Quindici giorni dopo eravamo già fidanzati – precisa la sua lei – e il 15 settembre ci sposiamo. Inutile dire che al Bounty ci torniamo volentieri, ma ora non più nelle serate per single!». Serate nelle quali, nel locale di Marina Centro, spesso nascono delle belle storie d’amore. «Io miei amici mi chiamano Cupido – racconta il responsabile commerciale del Bounty, Vittorio Collina – In molti hanno trovato l’anima gemella proprio qui e anch’io ho conosciuto la mia fidanzata. Due serate su sette sono dedicate ai single e c’è sempre il pienone».

Come conferma il titolare del Bounty, Giuliano Lanzetti. «‘La posta di bordo’ è un appuntamento storico – racconta – esiste dagli anni ’90 e oggi funziona come allora. In più ora c’è anche il ‘Bla bla Table’, tre minuti di speed date e tante prove divertenti per trovare l’anima gemella. E in tanti la trovano davvero. Per entrambe le serate ci sono lunghe liste d’attesa, oltre 250 persone in sala e altrettante ad aspettare che si liberi qualche posto. Arrivano da tutta la Regione, ma anche dalle Marche».

Dopo tanti anni di ‘agenzia matrimoniale’ di episodi da raccontare Lanzetti ne ha parecchi. «C’è qualche caso disperato – sorride – che è qui tutte le settimane, ma anche qualche farfallone a cui piace dispensare sorrisi e inviti a cena. La nostra forza? Il pubblico femminile che non ci abbandona mai».