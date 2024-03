Boutique ripulita, al setaccio le immagini delle telecamere

Il colpo con vetrine distrutte alla boutique Spazio Pritelli nel cuore di Cattolica ha scosso la città e da ieri si è tornati a discutere sul tema della sicurezza. L’amministrazione comunale conferma che sono in corso le indagini delle forze dell’ordine, in tal senso può rivelarsi fondamentale la presenza di numerosi occhi elettronici dislocati sul territorio comunale.

"Le nostre telecamere sono più di 40 lungo le vie della città e sono da sempre completamente a disposizione delle forze dell’ordine con le quali, in caso di necessità, c’è grande collaborazione – spiega l’assessora alla Polizia municipale Claudia Gabellini – In particolare abbiamo una convenzione già attiva sia con i carabinieri che con la Polizia di Stato con la quale le forze dell’ordine possono accedere alle nostre telecamere. Ovviamente, per reati contro il patrimonio dei privati, sono sempre molto utili e efficaci anche i sistemi di sorveglianza interni, laddove siano presenti. Intanto – continua l’assessore – le indagini che riguardano l’episodio dell’altro giorno sono in corso e le nostre forze dell’ordine sono al lavoro per rintracciare gli autori del furto".

Parole che confermano come gli occhi elettronici possano rappresentare un ottimo strumento in casi come questo per far luce sull’accaduto e arrivare a identificare i responsabili. Un indirizzo ben chiaro quello dell’amministrazione che ha già avviato anche altri progetti con la Regione per aumentare i punti di osservazione lungo tutte le vie della città, specie in centro, anche per arginare altri fenomeni come gli atti vandalici di balordi o baby-gang, avvenuti in passato nei pressi di piazza Primo Maggio o nei confronti di arredi pubblici. In questa direzione va anche il progetto degli street-tutor che negli ultimi anni ha portato ottimi risultati anche in ambito di controlli su movida e vita notturna.

Di certo l’ultimo episodio ha riportato all’attenzione di tutti il tema della sicurezza sul territorio locale. Un gruppo di malviventi ha sfondato la vetrina della boutique con un’auto, rubando merce dal valore di oltre diecimila euro.