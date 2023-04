Bowie, Zalone e il frisbee Un tuffo tra gli eventi

Sport, concerti, mostre, cibo da strada, spettacoli ed eventi religiosi. Cartellone ricchissimo nel lungo ponte pasquale a Rimini. Tre giorni intensi di frisbee in spiaggia da venerdì a domenica con il Paganello, 136 squadre e 1.600 atleti da tutto il mondo per Beach Ultimate. Gli specialisti in ’dischi volanti’ daranno vita a spettacolari esibizioni sulla sabbia, tra sfide all’ultimo lancio e freestlyle, il frisbee a tempo di musica. Da domani a venerdì, al Teatro Galli in scena ‘Lazarus’, opera rock ideata e voluta da David Bowie poco prima della sua scomparsa, ispirata a ’L’uomo che cadde sulla terra’ di Walter Tevis. Venerdì santo Via Crucis a Covignano, lungo la scalinata del santuario delle Grazie. Lunedì dell’Angelo a ’scalare’ il colle di Rimini saranno invece i riminesi in bicicletta con il tradizionale Somarlungo. Nello stesso giorno allo stadio Neri finalissima del Torneo Adriatico di calcio, oltre 200 squaldre giovanili dall’Italia e dall’estero.

Torna a Rimini lo Streeat Food Truck, da venerdì a domenica: musica e cibo di strada a due passi dal centro ’sfornato’ da ape car, carretti, furgoncini, biciclette, roulotte, moto e rimorchi, allestiti con piastre, friggitrici e griglie. Altro ritorno col botto quello di Checco Zalone, sabato sera all’Rds Stadium con l’inedito ’Amore + Iva’. Fino a domenica al Part, in centro, la mostra diffusa di Omar Galliani e Luca Giovagnoli per ’Tra - Festa delle anime tra due mondi’. Al Museo della Città ’Nello Spettro. Storie di famiglie e autismo’, mostra fotografica di Tiziana Selva. Tra le mostre da citare Altrove, per i 50 anni di Amarcord, e Spadò: Arte, amori e spionaggio nella Parigi anni ’30. Divertimento assicurato infine nei parchi tematici.