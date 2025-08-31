Braccianti pagati pochi euro. Svelato sistema di sfruttamento. Coinvolto un imprenditore agricolo

Un imprenditore agricolo del Riminese è coinvolto in un’inchiesta sul caporalato condotta dalla Procura di Forlì e che si estende anche al territorio provinciale. L’indagine riguarda un presunto sistema di sfruttamento di manodopera straniera, in particolare lavoratori provenienti dal Bangladesh e dall’India, impiegati in attività agricole stagionali e retribuiti con compensi ritenuti dagli investigatori al di sotto dei minimi previsti dalla legge. Secondo l’ipotesi accusatoria, le aziende agricole non avrebbero assunto direttamente i braccianti, ma si sarebbero rivolte a società specializzate che mettevano a disposizione intere squadre di lavoratori per lavori manuali e faticosi, come ad esempio la raccolta e il taglio delle cipolle. Tali società, a loro volta, avrebbero corrisposto ai lavoratori somme molto esigue rispetto all’impegno richiesto, configurando così una situazione di sfruttamento. All’imprenditore riminese viene contestata la violazione dell’articolo 603 bis del codice penale, relativo allo sfruttamento del lavoro. Assistito dagli avvocati Massimiliano Orrù e Federico Cavagna, l’uomo è stato sottoposto a interrogatorio ma ha scelto di avvalersi della facoltà di non rispondere. La decisione è stata presa nell’attesa di conoscere nel dettaglio il materiale raccolto dall’accusa e di comprendere appieno i contorni dell’inchiesta. Il procedimento, avviato a Forlì, avrebbe ramificazioni più ampie e non riguarderebbe soltanto la provincia riminese. L’attenzione degli inquirenti si concentra sull’intera filiera del reclutamento e dell’impiego della manodopera, allo scopo di accertare eventuali responsabilità penali da parte di imprenditori agricoli e intermediari. Nelle prossime settimane si attendono ulteriori sviluppi, con l’acquisizione di nuovi atti e la possibile estensione delle indagini anche ad altre realtà produttive del territorio. Le attività investigative puntano a fare luce su un fenomeno che, secondo le prime ricostruzioni, non riguarderebbe un singolo episodio, ma una prassi consolidata che si sarebbe ripetuta nel tempo e in diverse aziende. L’interesse degli investigatori è rivolto ai meccanismi con cui le società intermediarie reclutavano i lavoratori stranieri, spesso appena arrivati in Italia e in condizioni di forte vulnerabilità economica e sociale. Il settore agricolo, soprattutto in alcune filiere stagionali, è da anni monitorato dalle autorità giudiziarie e dalle forze dell’ordine per la diffusione di pratiche di reclutamento irregolare.