Braccio di ferro sui ristori Spinelli: "I soldi per ripartire ci sono Il Pd mistifica la realtà dei fatti"

"I soldi per i primi interventi e rimborsi ci sono. Il Pd e Gnassi cercano di mistificare la realtà. Non è al governo, ci siamo noi, se ne faccia una ragione". Non usa mezzi termini la senatrice di Fratelli d’Italia Domenica Spinelli, nell’intervenire sulla polemica riguardante i rimborsi e gli interventi per portare la Romagna fuori dall’incubo in cui l’alluvione l’ha fatta precipitare.

Senatrice, partiamo dai tempi della ricostruzione contestati dall’onorevole Gnassi.

"Il Pd cerca di mistificare la realtà. In questa fase la ricostruzione dovrebbe trovare il sostegno di tutti ed invece la buttano in politichese come se fossero loro a governare.Sono in minoranza, a qualcuno bisogna ricordarglielo".

I soldi per la ricostruzione ci sono?

"Il governo Meloni ha già previsto lo stanziamento di 2 miliardi di euro quando dall’opposizione ne chiedevano 500 milioni. Il governo ha dimostrato di essere subito presente".

I rimborsi quando arriveranno?

"Innanzitutto già oggi i Comuni stanno presentando ai cittadini le modalità per fare richiesta. Ma dobbiamo distinguere le due fasi, una è l’emergenza, l’altra è la ricostruzione. Gnassi fa una gran confusione assimilando il terremoto in Emilia e l’alluvione in Romagna. Sono due fenomeni completamente diversi. I danni del terremoto li vedi subito dopo. Oggi con l’alluvione abbiamo centinaia di frane attive. Per ripartire è necessario avere una stima dei danni e questo lo possono e devono fare gli stessi Comuni. Molti non lo hanno ancora fatto".

I risarcimenti saranno al cento per cento?

"Sì, il governo l’ha già detto".

Come finirà la partita del commissario per la ricostruzione?

"Invece che occuparsi dei problemi che a tutt’oggi insistono nelle aree alluvionate, parlano di commissario. Nel momento in cui sarà completa la stima dei danni allora ci sarà anche il commissario. Prima di tutto bisogna stare sul territorio. Il viceministro Galeazzo Bignami ogni giorno visita i luoghi colpiti, l’ha fatto anche nel Riminese e io ero insieme a lui a parlare con i sindaci anche dei piccoli comuni. Ma quando si parla di dissesto idrogeologico c’è anche un altro problema"

Sarebbe?

"Molti comuni avevano inviato in passato richieste a Regione e Provincia per le frane che già erano in atto. Com’è finita? La mancata manutenzione si è rivelata tra le cause principali del disastro dell’alluvione".

Capitolo turismo: gli operatori invocano danni e aiuti.

"Danni ce ne sono stati, generati anche da false notizie sulla riviera. Il governo si è subito mosso con la ministra Santaché, attraverso una campagna che sta dando indicazioni precise al mondo, cambiando le informazioni sui media".

Andrea Oliva