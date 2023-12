Braccio di ferro sull’ex Questura, la proprietà:: "Pronti a donare 17mila metri per il nuovo stadio"

"Noi tifiamo per lo stadio nuovo, e siamo pronti a tendere una mano ai tifosi del Rimini, rinunciando a ben 17.600 metri quadri di superfici dell’area ex Questura, che potranno servire così alla migliore riqualificazione del ’Romeo Neri’. A questo punto chiediamo soltanto di realizzare un supermercato di 1.500 metri quadrati con altri 4.500 metri di superfici accessorie". Marco Da Dalto, coordinatore di Rimini Life, il progetto di riqualificazione presentato da Asi (la società proprietaria dell’ex Questura), interviene così dopo il botta e risposta tra Davide Frisoni, vice coordinatore di Forza Italia, e l’assessore allo Sport Moreno Maresi. Il primo ha sostenuto che nel progetto di Asi l’interesse pubblico c’è. E che è più difficile vederlo nel progetto di nuovo stadio. L’assessore ha risposto che l’interesse pubblico è presente eccome per lo stadio, accusando indirettamente FI di ’remare contro’ la squadra di calcio.

"Siamo disposti a cedere gratuitamente oltre due ettari di aree, proposta che qualcuno ha definito ’choccante’ – prosegue Da Dalto – proprio per permettere di realizzare i parcheggi e le palazzine sociali che potranno servire al quartiere e anche alla migliore realizzazione del nuovo stadio". Stadio che "ci auguriamo vivamente venga realizzato secondo le necessità di un club ambizioso e che probabilmente ha una visione più ampia di utilizzo, che va oltre l’evento sportivo. Noi siamo pronti a cedere un’area enorme, a due passi dal centro, a disposizione della città. Si potrebbe così finalmente veder abbattuto il mostro di via Ugo Bassi, che degrada e indigna una città intera, e il sindaco potrà risparmiare il denaro pubblico destinato all’esproprio delle aree per le case popolari. Senza dimenticare che il progetto genererà il pagamento del contributo straordinario al Comune - previsto per legge – che l’amministrazione potrà monetizzare o commutare in ulteriori opere pubbliche di interesse".

Non manca poi la frecciata finale all’assessore Maresi: "Eviti di parlare di una ’grande area commerciale’, perché è un semplice supermercato". E al sindaco Asi dice: "Restiamo in attesa che ci convochi alla luce della nostsra nuova proposta, o che giustifichi alla città il suo reiterato diniego, e che lo faccia anche con il Rimini calcio".