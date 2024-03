Braccio di ferro tra Comune e Rfi: "La ferrovia va sopraelevata"

Ferrovia sopraelevata per evitare il ’muro di Berlino’ dopo la chiusura dei 5 sottopassi. Nonostante il ’no’ già venuto da Rfi, il Comune di Bellaria Igea Marina - attraverso il sindaco Filippo Giorgetti - insiste: "E’ un tema che non ha bandiera – avverte –, è un tema della città tutta, non di questo o di quel partito. Anzi, e ’il’ grande tema della città". Ieri se ne è trattato in un incontro pubblico intitolato ’Ferrovia’, al Centro Vittorio Belli, organizzato da Forza Italia locale, con invitati di alto profilo: il Sottosegretario delle Infrastrutture e dei trasporti Tullio Ferrante e la coordinatrice regionale di Forza Italia per l’Emilia Romagna, la parlamentare azzurra Rosaria Tassinari. Con sindaco, giunta quasi al completo e numerosi supporter azzurri. Giorgetti ha ripercorso l’iter del progetto di potenziamento della tratta ferroviaria Rimini - Ravenna, col protocollo d’intesa firmato il 3 agosto 2020 tra Governo, Rfi e Regione Emilia Romagna, ricordando i numerosi confronti tecnici già avuti anche con gli enti locali coinvolti. "Ma il caso di Bellaria Igea Marina è unico e spinosissimo – ha detto –, perché qui ci sono 6 dei 25 passaggi a livello totali, 5 a Bellaria su 1,5 chilometri circa di binari e uno a Igea, che dovranno essere tutti chiusi" (su otto totali da eliminare per velocizzare la linea, un treno ogni 30 minuti nei due sensi in estate). Mentre per Igea l’ipotesi è chiudere il passaggio a livello ’superstite’ di via Dei Mille facendo un sottopasso in via Agedabia - via Castellate, per Bellaria la cosa è molto più complicata. Giorgetti ha elencato le ipotesi avanzate in questi tre anni. E tutte scartate, per motivi diversi. Nell’ordine: soluzione intermodale (quella del ’Comitato dei saggi’ Lalo Petrucci e Alfonso Vasini, ndr), con treni fino a Torre Pedrera e poi da Gatteo a Ravenna, con trasporto su gomma nel tratto cittadino. Poi. la proposta ’Spostiamola a monte’, dell’omonimo Comitato. Poi quella del ’tracciamento’, ovvero interramento ma senza copertura. Infine, la sopraelevazione, già in parte esistente. Bocciata da Rfi con più motivazioni: necessità di interrompere per un paio d’anni la linea, che è strategica. Interferenza del cantiere con strade e stradine. E diverse case a meno di 10 metri. Rfi propone un sottopasso in zona via Abbazia. Ma impatterebbe su locanda delle Dune ed ex Acquabell ("Per noi non è accettabile", dice il sindaco). Inoltre nella vicina San Mauro se ne farà un altro. Ferrante ha confermato pieno impegno per sostenere la causa bellariese. E ha dato una notizia: il potenziamento non è ancora tutto finanziato, tutt’altro. Ha chiamato la Regione "a indicare le sue priorità". "Avvieremo un tavolo tecnico con Minister, Regione, Rfi e enti locali", ha assicurato.

Mario Gradara