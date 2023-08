Braccio incastrato sotto al trattore Contadino ferito sottoposto a un intervento

Resta con il braccio incastrato sotto il trattore in movimento. E’ accaduto ieri in via Tanaro nella zona del Villaggio Primo Maggio. Ricoverato d’urgenza all’ospedale Bufalini di Cesena un uomo sulla settantina, residente nella zona. Stando a quanto ricostruito, ieri pomeriggio l’uomo era al lavoro all’interno di un capanno e si stava affaccendando attorno al trattore che in quel momento pare fosse con il motore acceso. Per cause che sono ancora in corso di accertamento, è rimasto con il braccio infilato sotto il mezzo agricolo che si è spostato in avanti finendo quindi per schiacciarlo e causargli delle lacerazioni profonde per cui ora rischia di subire l’amputazione della mano.

Le grida di dolore del 70enne hanno richiamato i vicini che hanno fatto scattare l’allarme. Sul posto è intervenuta a sirene spiegate l’ambulanza del 118 insieme ad una squadra dei vigili del fuoco del comando provinciale di Rimini che si sono attivati per liberare il braccio dell’uomo da sotto il trattore. L’anziano è stato visitato sul posto dal personale sanitario che ha provveduto a stabilizzarlo. Vista la gravità della ferita riportata, si è deciso per il ricovero con il codice di massima gravità all’ospedale Bufalini di Cesena. In via Tanaro è quindi atterrata l’eliambulanza del 118 che è poi ripartita in direzione del nosocomio cesenate con a bordo l’anziano. Al Bufalini l’uomo è stato quindi sottoposto ad un intervento.

(foto Migliorini)