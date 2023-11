Braceria con vista mare. In mille all’inaugurazione

A Misano hanno avvistato una ‘Mucca in spiaggia’. Attorno c’erano un migliaio di persone. Quella del nuovo ristorante all’altezza dello stabilimento 18 a Misano è stata un’inaugurazione da ricordare. Ma più della carica dei mille, va sottolineata l’idea di Marco Massalini, noto per il suo successo all’Osteria Gambero Sbronzo, che questa volta punta tutto su un ristorante sulla sabbia dove si cucinerà solo carne. Con Massalini ci sono i soci Stefano Caroli, Luca Roselli e lo chef Michele Frandolic. "Sarà la prima braceria in spiaggia per il nostro litorale provinciale. In altre paesi al mondo non è strano avere un ristorante di carne sulla spiaggia. Se ne trovano a Miami, e a Valencia per dirne un paio. Qua da noi sembra che una braceria debba stare nell’entroterra. Io invece penso che stia bene anche sulla sabbia. Chi lo ha detto che non si può gustare in spiaggia un piatto di cappelletti in brodo o di passatelli? O cenare con una costoletta di agnello o una fiorentina? Per la bella stagione avremo menù più estivi, con tartarre e altre pietanze, perché si può pranzare in spiaggia anche a base di carne".

Non poteva mancare il vino, rigorosamente rosso. Alla ’Mucca in spiaggia’ ci sono 350 etichette ben in vista come anche la carne, vera protagonista del locale. Sono in bella vista ampie vetrine dedicata alla frollatura di carni provenienti da tutto il mondo, senza dimenticare l’identità romagnola. Sempre nella giornata di domenica c’è stata un’altra prima volta a Misano. E’ quella di ‘Le Koko’, una sfida che vede fianco a fianco madre e figlia. Quella di Sonia Comastri e Laura Mazza è un’impresa nata dal coraggio e l’inventiva di Sonia Comastri e Laura Mazza, madre e figlia appassionate di abbigliamento e alta moda. All’inaugurazione, domenica nel pomeriggio, erano presenti il sindaco Fabrizio Piccioni, l’assessore alle Attività produttive Filippo Valentini e il presidente di Confesercenti Antonio Gaia. "Fin da ragazza ho cominciato a lavorare nell’ambito dell’alta moda, proseguendo nelle confezioni – spiega Sonia Comastri –. Da Casotti e Bertani, azienda leader nella plissettatura dei tessuti, ho imparato ad apprezzare la bellezza dei vari tessuti affinando le mie capacità sartoriali, fino ad acquisire la convinzione di dovermi mettere in proprio. Farlo con mia figlia è una gioia immensa". Per Laura: "Le Koko rappresenta la realizzazione del sogno di una vita", ha aggiunto Laura Mazza.

Andrea Oliva