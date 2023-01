Bragagni: "Certificati online, ora il governo faccia chiarezza"

"Ancora caos generato nelle diverse anagrafi comunali d’Italia dalla circolare ministeriale che vieta, di fatto, l’erogazione online per conto terzi da parte degli enti locali, così come quella in capo a edicole, tabaccherie o cartolibrerie. Uno stop che inevitabilmente sta causando code davanti alle porte dei servizi civici dei municipi". A dirlo, parlando dei certificati online per conto terzi, è l’assessore comunale ai Servizi civici Francesco Bragagni. "Per fortuna – dice l’assessore – nel nostro territorio la situazione è sotto controllo grazie anche alla scelta, presa di concerto con tutta la Giunta, di dare continuità al sistema digitale di rilascio dei certificati anagrafici (possibile a nome di soggetti terzi) attraverso la nostra banca dati locale, sincronizzata con Anpr. Una piattaforma basata su Spid che abbiamo avviato da tempo e che risponde ai parametri previsti dalla legge e alle norme sulla tutela della privacy". I numeri rendono bene l’idea: solo nel 2022, attraverso questo sistema, il Comune di Rimini ha rilasciato 60 mila certificati, di cui più della metà per conto terzi. "Inutile dire che questo ha significato da una parte una drastica riduzione di eventuali file agli sportelli e, dall’altra parte, un’enorme semplificazione e agevolazione per i cittadini interessati". Tutto questo "per ribadire al Governo che la traiettoria intrapresa da Roma ha le sembianze più di una rivoluzione all’indietro che in avanti in termini di lacci e laccetti burocratici. Come amministrazione – dice Bragagni – restiamo in attesa di ulteriori delucidazioni su un tema che comunque rimane aperto e, in parallelo, auspichiamo che venga presto rivista anche la sospensione del rilascio di certificati anagrafici nelle tabaccherie e nelle edicole".