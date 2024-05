Bragagni e Sibiano sognano un posto in Parlamento a Bruxelles

Sono due i riminesi che sognano un posto a Bruxelles. In corsa per le Europee ci sono Francesco Bragagni, 37 anni, assessore al personale del Comune di Rimini, e Piergiacomo Sibiano, 43, che lavora come manager per la società Illumia. Bragagni è candidato nella lista di Stati uniti d’Europa, può contare sull’appoggio del Partito socialista (di cui è il segretario regionale). Si candida con Fratelli d’Italia Sibiano, che è nato e cresciuto a Rimini e vive e lavora da anni a Bologna. Stasera al centro Tarkovskji (inizio alle 21,30) il candidato di Fd’I terrà l’incontro Per una nuova energia in Europa insieme al deputato Lorenzo Malagola e a Stefano Cavedagna, anche lui in corsa per le europee.