Brancaleoni confermato alla guida degli avvocati riminesi

Roberto Brancaleoni (in foto) fa incetta di voti all’esito delle elezioni per il rinnovo del Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Rimini per il quadriennio 2023-2026. Il presidente uscente dell’organo (che conta 1160 iscritti e 150 praticanti) ha infatti ottenuto il numero più alto di preferenze (326) e si è posto in cima ai colleghi. Oltre al presidente uscente, l’esito delle votazioni, a cui hanno partecipato 775 professionisti, record di affluenza, ha rinnovato il Consiglio con i seguenti 15 nomi, in ordine di preferenze ottenute: Roberto Brancaleoni (326), Giorgio Borghesi (271), Francesco Vasini (261), Silvia Siccardi (220), Monica Rossi (211), Gianni Frisoni (210), Elisa Pelaccia (197), Giorgia Spina (193), Domenico Amoruso (188), Piergiorgio Tiraferri (182), Graziella Cardinale (179), Andrea Mussoni (176), Cristina Bracci (175), Fabrizio Belli (170) e Linda Mastrodomenico (159). "Sono certo che il nuovo Consiglio, mettendo immediatamente alle spalle le naturali contrapposizioni elettorali, ragionerà e agirà con lo stesso spirito. Ci attendono sfide importanti nei prossimi quattro anni", ha commentato Brancaleoni.