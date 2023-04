Brandi e Cipollone, le ’iron ladies’ di Bellaria

Due donne bellariesi alla conquista del mondo. Da una parte, la campionessa di boxe Diletta Cipollone, dall’altra la maratoneta Martina Brandi di Igea Marina. La prima, 33anni originaria di Pescara, si è trasferita in città per allenarsi con la società sportiva Ringside, di Gianmaria Morelli.

"Da due anni ormai sono qui e mi sento come a casa. Mi sto allenando per tornare sul ring e arrivare alle sfide mondiali – racconta Diletta –. Nel 2014 ho vinto il mio primo titolo italiano da dilettante, e sono arrivata anche al campionato mondiale in Kasakistan ma ho avuto una serie di infortuni. Dopo due interventi, e quasi una qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo, ora sono passata al professionismo. Sto tornando agli allenamenti per nuovi match in Italia e all’estero. Vorrei provare a vincere il titolo mondiale. Il pugilato è stato per me un riscatto sociale. Le difficoltà della vita sono opportunità per crescere e non arrendersi mai".

Martina Brandi è tornata invece dalla storica maratona di Boston due giorni fa, più carica che mai. Proprietaria dell’hotel Boston, era da quasi 7 anni che puntava a partecipare all’omonima maratona, una delle più importanti del mondo. "La più storica, siamo alla 127esima edizione – dice Brandi –. Dopo l’infortunio nel 2009 in equitazione, sono tornata a vivere a Igea Marina e a lavorare nell’hotel di famiglia. Ho iniziato a correre come amatore. Nel 2015 ho fatto la mia prima maratona in Argentina, poi un’altra nel 2016. Ma volevo fare quella di Boston per dedicarla ai miei genitori e all’hotel. Ho percorso 42km e 195 metri, in 4ore e mezzo di tempo. Un percorso duro, sotto la pioggia battente e con 6 gradi. Eravamo oltre 35mila partecipanti, solo 22mila sono arrivati al traguardo. E’ stata una grande soddisfazione. Il tifo, la medaglia, l’incontro con amici storici di famiglia. Il mio compagno e i suoi atleti professionisti del team Rosa che facevano il tifo per me. Ho coronato un sogno".

I complimenti arrivano dal comune, con l’assessore Bruno Galli: "Mi congratulo con le due ragazze. Danno lustro alla nostra città. Crediamo molto alla valorizzazione dello sport e al connubio sport e turismo. Lo dimostrano le due nostre concittadine, che hanno ottenuto risultati così importanti e prestigiosi. Un vero orgoglio che valorizzano sempre più gli sport meno convenzionali".

Rita Celli