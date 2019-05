Riccione 9 maggio 2019 - 'Cercasi simpatica commessa ultraottantenne' recitava l'annuncio di Marco Morosini, anima di Brandina. In viale Dante, nel cuore di Riccione si sono presentate in 18 (foto). Provengono soprattutto dall'Emilia Romagna e dalle Marche.

Solo quattro hanno superato gli ottanta, ma la sostanza non cambia. Tutte hanno voluto dimenticare la vita da pensionata per rimettersi in gioco. Il backstage è stato allestito all'interno di quello che sarà il futuro negozio del brand di Morosini. Una alla volta hanno atteso il proprio turno per far vedere di che pasta sono fatte. Diverse hanno un passato come commesse, anche all'estero. Sono sicure di sé e non lo fanno per gioco. Alessia è tra queste e non usa mezzi termini: «Con l’esperienza che ho posso vendere di tutto».

Per tutte c'è la voglia di “tornare tra la gente, possiamo rimetterci in gioco”. L'esperienza c'è, la voglia anche, e chissà che non siano più forti degli acciacchi che può portare l'età. L'energia di certo non manca a chi ieri ha partecipato al casting.