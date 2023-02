"Brandine in spiaggia per i dipendenti dell’hotel"

Ha stipulato un contratto con un bagnino e fissato ombrellone e lettini per i suoi dipendenti. L’iniziativa è dell’albergatore Giorgio Magi, dell’hotel Aurora di Misano Adriatico, che ha trovato il modo per fidelizzare i suoi dipendenti. "Per loro sto preparando un progetto complesso, nel quale ho inserito anche il relax in spiaggia _ spiega Magi _. Nelle ore libere, i dipendenti potranno andare nello stabilimento balneare dove avranno a loro disposizione le brandine. I lavoratori vanno trattati con attenzione, allo stesso modo dei clienti. Bisogna tornare a lavorare sorridenti e felici, lo sfruttamento deve finire. Non è più fattibile assumere personale disponibile a lavorare più di setteotto ore al giorno, sette giorni su sette, perché sono sparite le persone che lavoravano anche per la soddisfazione, per apprendere, per crescere". Quindi spiega: "Il progetto, messo a punto con un docente universitario, prevede di creare un’associazione no profit, di organizzare corsi abilitanti per aspiranti lavoratori nelle nostre imprese, di ospitarli gratis durante le lezioni e di fornire non solo l’attestato di presenza, ma un contratto vincolante di lavoro per le successive stagioni. Nel caso non rispettino questa condizione scatta una penale. Al di là di questo vorremmo intercettare delle strutture ricettive dismesse con camere decorose, per offrire un alloggio ai dipendenti. Questa mia proposta è rivolta a tutti gli albergatori che condividono la mia idea. Chi aderisce dovrà far lavorare categoricamente non più di otto ore giornaliere e concedere il giorno libero".

Un piano così articolato ha bisogno di essere sostenuto economicamente, così è stato ingaggiato un partner tecnico che aiuta a intercettare finanziamenti pubblici. Nel frattempo Giorgio Magi ha stretto accordi con l’istituto Alberghiero di Castel San Pietro e di Bologna per ingaggiare maturandi e loro diplomati in cerca di lavoro. "Il problema del personale è reale per l’intrecciarsi di tanti fattori _ osserva Magi _. C’è chi dice che gli albergatori sfruttano i dipendenti con paghe misere. Nel mio albergo non voglio dipendenti a basso costo, ma personale che sappia lavorare con professionalità e soddisfare le aspettative degli ospiti. Un cliente gratificato rende molto di più di qualsiasi risparmio sulla paga del personale".

Nives Concolino