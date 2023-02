Brava Eleonora, ha salvato due cani mettendo a rischio la sua vita in autostrada

Gentile redazione, vorrei fare i miei più vivi complimenti alla ragazza che ha salvato i pastori tedeschi che erano in fuga sull’autostrada, spaventatissimi, come riferiscono le cronache, dopo essere scappati dal cancello del giardino di un professionista di Cattolica, il proprietario. La ragazza, Eleonora, non ha esitato a fermare la sua auto, nel tratto tra Cattolica e Pesaro, chiedendo aiuto agli automobilisti per rallentare il traffico, e salvare i due cani. Un gesto coraggioso, perché in autostrada i veicoli sfrecciano veloci, che poteva costarle caro. Brava, servirebbe un encomio ufficiale.

Marco V.