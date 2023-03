Bresh e Mr. Rain all’arena della Regina

Sono tra gli artisti del momento. Mr. Rain e Bresh saranno anche protagonisti dell’estate 2023 in riviera, confermando ciascuno l’appuntamento per agosto all’Arena della Regina di Cattolica. Rispettivamente, il cantante arrivato terzo a Sanremo con il singolo ’Supereroi’ sarà in concerto a Cattolica il prossimo 5 agosto, mentre Bresh, cantante genovese salito alla ribalta coi singoli ’Angelina Jolie’ e ’Guasto d’Amore’ (attuale inno del Genoa calcio) sarà a Cattolica l’11 agosto. I biglietti saranno disponibili su Ticketone e Ticketmaster a partire da domani alle 11.