Bretella a due velocità, a Riccione si va piano

Una variante a due velocità. Si corre a Misano, si rallenta a Riccione. Stiamo parlando della bretella che dovrà collegare il casello autostradale di Riccione con Villaggio Argentina a Misano. Su questa strada, che andrà a utilizzare le gallerie realizzate anni fa per consentire i lavori per la realizzazione della terza corsia dell’Autostrada, si intende dirottare gran parte del traffico pesante delle zone artigianali ed anche la normale utenza che oggi grava sulla vecchia statale16 nel tratto di Riccione. I lavori sono in corso. Tuttavia, mentre nel tratto misanese si procede a pieno ritmo e alla fine dell’anno si potrebbe già avere la strada asfaltata, in quello riccionese si vede ben poco. Una strada a metà non serve a nessuno ed è per questo che Misano è in pressing su società Autostrada, il soggetto che ha in capo i cantieri. "Nel nostro tratto – spiega il sindaco Fabrizio Piccioni – i lavori procedono ed entro la fine dell’anno il tratto stradale fino ad arrivare alla galleria potrebbe essere completato. Allo stesso modo abbiamo seguito e tenuto costantemente i contratti con società Autostrade e la ditta per i lavori della ciclabile che da Scacciano arriverà a Riccione in via Abruzzi. Il tratto misanese è stato terminato, mentre al momento non posso dire la medesima cosa di quello riccionese". Tornando alla strada, il rischio è rimandare l’apertura della bretella.

"A quanto ci è stato riferito – riprende il sindaco – si è dovuta rifare la progettazione perché nel territorio di Riccione è stata individuata una frana sul percorso. Inoltre si è dovuto far fronte a un maggior costo dovuto alla rifunzionalizzazione della galleria costruita anni fa. Infine c’è un sottopasso agricolo da adeguare. Ci è stato detto che i lavori termineranno tra la primavere e l’estate, ce lo auguriamo". Intanto a Riccione sono concentrati su altri snodi viari a ridosso del casello. A rassicurare i cittadini ci pensa, ancora una volta, l’ex assessore Simone Imola. "Si è creato un problema con la chiusura del cavalcavia di via Colombarina che ha provocato il passaggio dei mezzi pesanti in via dell’Ecologia aumentando il traffico e creando disagi a residenti Il termine del cantiere era fissato al 22 dicembre, ma da quanto mi è stato riferito già tra 2 o 3 settimane il cavalcavia potrebbe essere utilizzato con senso unico di marcia, sgravando in parte la viabilità alternativa. Inoltre è stato misurato il sottopasso e inserito un cartello che spiega con esattezza l’altezza massima dei mezzi in transito, così da evitare altri camion che si bloccano".

Andrea Oliva