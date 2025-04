Brilla ancora la Supernova di Motus: "Accendiamo nuove luci sul mondo"

Torna in scena Supernova, rassegna di arti performative a cura di Daniela Nicolò e Enrico Casagrande, fondatore della compagnia Motus, con la collaborazione di Santarcangelo dei teatri. Un viaggio tra l’inquietudine e il desiderio, in scena dal 30 aprile a 4 maggio, in un appuntamento diffuso per la città e i suoi poli culturali. Una terza edizione che muove il suo pensiero partendo dall’indagine sull’attualità, fino ad arrivare a toccare le nostre fragilità interiori e più nascoste attraverso spettacoli teatrali, performance, letture di libri e tanto altro.

Il 2025 è un anno importante per Supernova, perché accompagna Future in the past, la mostra dedicata ai 35 anni di attività dei Motus, che si concluderà proprio l’ultimo giorno del festival. "Supernova è stata una sfida vinta, che permette alla città di avere una rassegna di teatro all’avanguardia – spiega l’assessore alla cultura Michele Lari – Riunisce spettacoli, attori, artisti di grande rilievo del panorama contemporaneo, esplorando argomenti di grande riflessione in maniera provocatoria e vera". Tanta arte, ma anche un occhio sempre aperto verso la città. Infatti dalla sua prima edizione, Supernova ha posto grande attenzione a Rimini, in un’ottica che ha innescato nuovi dialoghi con la città. Per questo la rassegna quest’anno si allarga ed entra ancora di più nei luoghi riminesi, consolidando il suo valore di polo di attrazione per l’arte contemporanea. "Dobbiamo documentare il cambiamento mentre si dipana e farlo brillare nelle tenebre – dicono Nicolò e Casagrande – Renderlo abbagliante e fastidioso, rovesciare la visione del mondo per mettersi così dal punto di vista del pipistrello". Che è l’immagine scelta per questa edizione del festival. Supernova "indagherà – continuano i fondatori della compagnia Motus – sulla stranezza, sull’inquietudine, e sull’estromissione da quel che è il comune vivere e la conseguente marginalizzazione. È proprio da qui che siamo voluti partire". Il festival proporrà una serie di appuntamenti che iniziano il 30 aprile all’arena Francesca da Rimini (sipario alle 18) con una rilettura inedita de Le troiane, a cura degli studenti del liceo Giulio Cesare. Gli eventi continuano poi tra performance, spettacoli teatrali, sparsi tra il Galli, il teatro degli Atti e l’ex cinema Astoria. Gran finale il 4 maggio con il ritorno di Supernova al teatro Galli, con la più recente creazione di Motus, Daemon. Un racconto della trasformazione dell’amore in odio, su quell’inceppamento del meccanismo amoroso che provoca un ribaltamento irreversibile. I biglietti per gli spettacoli sono disponibili online su Webtic.

Federico Tommasini