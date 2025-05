Brilla la ’Stella’ dei ragazzi delle scuole medie. I loro temi premiati dai Maestri del lavoro

Sono giorni di premiazioni per gli studenti. Alla scuola media ’Franchini’ di Santarcangelo si è tenuta (sabato scorso) la premiazione della seconda edizione del concorso letterario Una stella per la scuola, nato dalla collaborazione con la federazione provinciale dei Maestri del lavoro di Rimini nell’ambito del progetto con le classi seconde e terze su etica e valori del lavoro. Aperto a tutti i ragazzi di terza, il concorso prevedeva la stesura di un tema finale. Ai quattro vincitori Virginia Apolloni, Edoardo Balsamini, Giulietta Paganelli, Emanuele Zamagni è andato un premio in denaro offerto dal consolato dei Maestri del lavoro di Rimini.